Эхо по всему городу. Торжественный салют в честь 77-летия Великой Победы отгремел в Барнауле

В Барнауле состоялся торжественный салют в честь 9 Мая. Залпы запускали с огороженной площадки на площади Сахарова.

Длительность грандиозного зрелища должна была составить около восьми минут. Как обещали городские власти, в этом году фейерверк был усиленным. Отметим, что после запуска фейерверка от мэрии «взрывы» в городе не утихли — в краевой столице салюты начали запускать и горожане.

Сейчас общественный транспорт продолжает работать, а потому горожане смогут даже поздно вечером уехать домой и с Ленина, и с Красноармейского.