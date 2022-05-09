Эхо по всему городу. Торжественный салют в честь 77-летия Великой Победы отгремел в Барнауле
В этом году мэрия обещала «усиленное» представление
9 мая 2022, 22:05
В Барнауле состоялся торжественный салют в честь 9 Мая. Залпы запускали с огороженной площадки на площади Сахарова.
Длительность грандиозного зрелища должна была составить около восьми минут. Как обещали городские власти, в этом году фейерверк был усиленным. Отметим, что после запуска фейерверка от мэрии «взрывы» в городе не утихли — в краевой столице салюты начали запускать и горожане.
Сейчас общественный транспорт продолжает работать, а потому горожане смогут даже поздно вечером уехать домой и с Ленина, и с Красноармейского.
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