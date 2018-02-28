WADA хочет лишить Россию права проводить международные соревнования

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что уже с 1 апреля 2018 года наша страна не сможет претендовать на проведение международных спортивных турниров из-за текущего статуса РУСАДА.

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Спорт МОК может восстановить Олимпийский комитет России к 28 февраля

"Согласно изменениям статьи 20.3.11 кодекса, утвержденным советом учредителей WADA в ноябре 2017 года и которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации обязуются принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных событий только от тех стран, чье правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО, а также где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу WADA", - говорится в сообщении.

Поправки должны вступить в силу 1 апреля 2018 года.

Запрет на подачу заявок отменят, если WADA восстановит в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Напомним, WADA отказалось восстанавливать РУСАДА в правах в ноябре прошлого года. А деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015 года.