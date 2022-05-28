Немецкий производитель косметики Wella уходит из России после 28 лет работы

Немецкая косметическая компания Wella покидает Россию после 28 лет работы. Как сообщает «Ъ», производитель уведомил партнеров, что останавливает поставки в страну.

В сообщении отмечается, что Wella больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в России, а права собственности на бизнес будут переданы местным топ-менеджерам.

По информации Ассоциации предпринимателей индустрии красоты на компанию приходилось 40% косметики, которой пользовались салоны красоты. Почти вся продукция поставлялась из-за рубежа за исключением бренда Londa — ее производили на заводе в Дзержинске в 2021 году.

Омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова считает, что из-за ухода Wella с рынка у салонов возникнут трудности. Переход на косметику других производителей вызовет необходимость переучивать мастеров. Кроме того, она не стала исключать дальнейшего исхода европейских и американских косметических компаний из России.