WhatsApp* перестанет работать на устройствах с устаревшими iOS и Android

С 1 апреля мессенджер WhatsApp* перестанет поддерживать операционные системы старше Android 4.4 KitKat и iOS 9. Об этом сообщает «Ридус».

Релиз Android 4.4 KitKat состоялся в 2013 году. На басе этой ОС работает множество популярных тех лет смартфонов: Samsung Galaxy A5, Lenovo K8, ZTE Blade, HTC Desire и другие. iOS 8, операционная система для iPhone, вышла в июне 2014 года, а её поддержка была прекращена в августе 2015-го.

*WhatsApp — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской.