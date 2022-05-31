Wi-Fi на дачу со скидкой 70%: билайн запустил акцию для отдыхающих на природе

С началом дачного сезона многие жители Барнаула отправляются за город — на дачи, в частные дома или в путешествия по туристическим местам. Чтобы сделать мобильный интернет доступнее, билайн запустил специальное летнее предложение для тех, кто хочет с удобством пользоваться связью за городом — это скидка 70% на ежемесячную абонентскую плату в течение трёх месяцев в тарифе для роутера или USB-модема «Интернет LIVE».

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключиться на тарифный план «Интернет LIVE» с пакетом 60 Гб и оплатить сумму, равную абонентской плате за три месяца вперёд с учётом скидки. Эти средства* поступят на бонусный баланс и будут доступны только для списания оплаты по тарифу. По завершении трёх месяцев скидка отключится, и платить нужно будет по обычной стоимости.

Подключиться на тариф на этих условиях могут новые клиенты билайн в период с 26 мая по 31 августа 2022 года. Подробности предложения — на сайте.

Через роутер интернет можно раздавать по Wi-Fi сразу на несколько устройств — смартфоны, ноутбуки, планшеты. Это особенно удобно для тех, кто едет на отдых с семьёй или большой компанией. В ряде ситуаций может быть удобнее использовать Wi-Fi-роутер или модем, чем раздавать интернет со смартфона. У смартфона может быть достаточно небольшой радиус действия, при этом во время звонка мобильный интернет может отключиться. Также у смартфона могут быть и ограничения по количеству одновременно подключенных устройств.

*За вычетом одного дня.

С 26.05.2022 по 31.08.2022 предоставляется скидка 70% на абонентскую плату по тарифу в ряде регионов новым абонентам тарифа «Интернет LIVE» с пакетом 60 Гб при единовременной оплате суммы, равной размеру абонентской платы за три месяца со скидкой. Сумма зачисляется на бонусный баланс в виде бонусов (за вычетом одного дня). Организатор и условия — на beeline.ru. «LIVE» — «прямой эфир».