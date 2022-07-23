Wildberries даст пользователям возможность отказываться от заказов в приложении, но с одним условием
Если покупатель случайно закажет не то, что нужно, то заказ можно отменить, однако время на отмену будет ограничено
Маркетплейс Wildberries добавит новую возможность для своих пользователей. Об этом сообщает Primepress.
По информации агентства, покупатели получат возможность отказываться от уже оформленных в приложении или на сайте заказов.
Например, если человек оплатил заказ из корзины, но понял, что некоторые позиции были заказаны по ошибке, то уже оплаченную покупку можно будет вернуть в один клик. Единственное условие — временное ограничение. Возможность отмены будет действовать 10 минут после оформления заказа.
Связываться со специалистами поддержки не нужно. Активировать возврат можно будет самостоятельно.
В данный момент отказаться от заказа можно только в том случае, если он идет очень долго.