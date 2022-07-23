Wildberries даст пользователям возможность отказываться от заказов в приложении, но с одним условием

Маркетплейс Wildberries добавит новую возможность для своих пользователей. Об этом сообщает Primepress.

По информации агентства, покупатели получат возможность отказываться от уже оформленных в приложении или на сайте заказов.

Например, если человек оплатил заказ из корзины, но понял, что некоторые позиции были заказаны по ошибке, то уже оплаченную покупку можно будет вернуть в один клик. Единственное условие — временное ограничение. Возможность отмены будет действовать 10 минут после оформления заказа.

Связываться со специалистами поддержки не нужно. Активировать возврат можно будет самостоятельно.

В данный момент отказаться от заказа можно только в том случае, если он идет очень долго.