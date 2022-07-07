Онлайн-платформа Wildberries может создать систему предотвращения продаж контрафактной и фальсифицированной продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минпромторга.

«Вопрос пресечения возможности дистанционной торговли контрафактного товара поднимался на очередном заседании с Госкомиссией по противодействию незаконного оборота, которое прошло буквально недавно, 22 июня. Мы рассматривали эту проблематику на примере другой интернет-площадки — Wildberries. Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта», — заявил представитель ведомства.

Он отметил, что в министерстве призывают Wildberries к диалогу, а руководство торговой площадки — не уходить от разговора.

Отмечается, что Wildberries может разработать систему, которая будет отслеживать чужие товарные знаки и проводить постоянный мониторинг товаров.