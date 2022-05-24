Wildberries начал массово штрафовать клиентов за отказ от товара

Российский маркетплейс Wildberries ввёл массовые штрафы за возврат товара. Как сообщает РБК, первые предупреждения начали поступать пользователям около месяца назад, причём часть покупателей утверждают, что сумма списывается даже при возврате бракованных вещей.

В уведомлении содержится ссылка на закон «О защите прав потребителей», одна из статей которого подразумевает, что при отказе от товара продавец должен вернуть клиенту сумму по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращённого товара. При этом в поддержке маркетплейса пользователям утверждают, что появление уведомления зависит от суммы выкупа товаров на площадке, в других — что площадка их не учитывает.

В самом Wildberries рассказали, что разные модели доставки и возврата средств тестируются с 2020 года, а для пользователей с высокой долей возвратов и малой суммой выкупа используется тариф обратной логистики. Механизм призван мотивировать потребителей к осознанному заказу товаров, а также обезопасить предпринимателей от недобросовестной конкуренции.