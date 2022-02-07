Western Union больше не будет совершать переводы по России из-за низкого спроса

Платёжная система Western Union с 1 апреля полностью приостановит совершение переводов внутри России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей компании.

С 24 марта платёжная система ограничит максимальный размер внутренних переводов до пяти тысяч рублей, а с 31 марта эта услуга будет полностью закрыта. С 1 апреля пользователи потеряют возможность получения возврата или выплаты.

Представители Western Union заявили, что это решение было принято из-за низкой востребованности сервиса на внутреннем рынке. Точные объёмы переводов компания предоставлять отказалась.

Отмечается также, что международные переводы платёжная система Western Union будет проводить в штатном режиме. Этой функции изменения не коснутся.