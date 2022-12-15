«Я хотела работать именно здесь». Сотрудницы Алтайского Сбера рассказали, за что любят свою компанию

В 2022 году Сбер стал лучшим местом работы по версии платформы рекрутинга HeadHunter, а также занял верхнюю строчку рейтинга работодателей Forbes. И если аналитики hh.ru учитывали в основном развитость HR-процессов и личное мнение соискателей, эксперты Forbes также оценивали ещё и наличие у компаний политики well-being — например, корпоративную культуру, поддержание физического и морального здоровья сотрудников, возможность профессионального обучения.

Первые места в авторитетных рейтингах — это серьёзное заявление о себе. Amic.ru поговорил с тремя сотрудницами Сбербанка и узнал, правда ли, что банк даёт работу мечты.

Головокружительная карьера

Виолетта Перегудова построила в Сбере стремительную и успешную карьеру. Она устроилась в компанию ещё будучи студенткой и выросла до руководящей должности.

«Я пришла работать в Сбербанк около 10 лет назад, и за это время прошла путь от простого консультанта по банковским продуктам до регионального менеджера. Помню, желание попасть именно в эту компанию было настолько сильным, что для меня не важны были ни оклад, ни месторасположение офиса — я была готова добираться до работы хоть через весь город», — рассказала Виолетта.

Виолетта Перегудова / Фото из личного архива

По словам сотрудницы, её привлёк масштаб организации. Она видела Сбербанк лидером на рынке, и хотела развиваться вместе с ним. Чуть больше года Виолетта проработала консультантом, а после её карьера продолжилась в роли менеджера первой линии, это была уже руководящая должность.

Перегудова отметила, что на каждой ступени карьерной лестницы её сопровождала профессиональная, сплочённая команда единомышленников.

«Каждый из этапов моего пути в Сбере связан с невероятно крутой профессиональной командой, которая не только смотрит и думает в одном направлении, но и каждый готов сделать чуть больше для достижения общей цели, это особенно ценно», — добавила Виолетта.

Далее у Виолетты был опыт работы руководителем офиса и руководителем группы офисов. Здесь она развила управленческие навыки и компетенции, получила большой опыт работы в филиальной сети. А в 2019 году, после декрета, вышла на позицию менеджера по поддержке малого и микробизнеса.

«Это было новое для меня направление, что меня и привлекло. В розничном направлении я провела достаточно много времени, и в декрете мне захотелось развития и чего-то нового. Я вышла на позицию менеджера по поддержке корпоративного бизнеса. Я никогда раньше не работала с корпоративным сегментом, но уже через полгода мы внедряли лучшие практики на уровне Сибирского банка», — рассказала Виолетта Перегудова.

Через год Виолетта стала региональным менеджером. На этой должности она работает и сейчас. Её команда занимается поддержкой продаж страховых и инвестиционных продуктов.

«Мне нравится направление, в котором я сейчас работаю, и я вижу в нём пути для дальнейшего развития карьеры. Сбер вообще даёт большие перспективы для развития и всесторонне заботится о своих сотрудниках. Это и уникальная культура обучения — различные тренинги и корпоративные программы, и возможности для самореализации — спорт, волонтёрство, другие проекты, и опытная профессиональная команда наставников, которые помогают в достижении целей», — подытожила Виолетта.

Дорогу молодым

Анна Колтакова пришла работать в ПАО Сбербанк юрисконсультом в сентябре 2021 года. По её словам, другие варианты места работы она изначально даже не рассматривала.

«Я хотела работать именно в Сбере. Знала, что здесь хорошие условия труда у сотрудников юридического подразделения, потому что на втором курсе я проходила тут практику. Все сотрудники отзывались тепло о своей работе, о руководстве, об условиях труда. Им нравилось и техническое оснащение отдела, и сам коллектив. И мне тоже понравилось. После окончания учёбы другие варианты для работы я даже не стала рассматривать», — рассказала Анна.

Анна Колтакова / Фото из личного архива

Когда Анна устроилась в Сбер, она сразу получила полностью оборудованное рабочее место, включая несколько компьютеров и для внутреннего, и для внешнего пользования. Её впечатлило то, что в офисе есть доступ ко всем современным трендам юриспруденции. В отделе оборудованы комнаты для переговоров и подключения к разным мероприятиям, различные электронные ресурсы. По словам сотрудницы, многие её коллеги-юристы из других компаний не имеют таких возможностей.

Кроме того, с первого дня Анне стал доступен весь соцпакет, включая особую поддержку Сбера: доступ к собственному медицинскому кабинету в офисе, корпоративный спортзал, абонементы в бассейн по выходным и другие меры поддержки.

Уже через год девушку повысили до старшего юрисконсульта. Кроме того, за это время она попробовала поработать сразу в нескольких отраслях юридического отдела.

«У нас работа строится так, чтобы любой сотрудник мог выполнять любую функцию, был взаимозаменяем. И за этот год я успела поработать в разных сферах: и предъявление исковых заявлений, и мониторинг, и сопровождение исков. Можно всё попробовать и выбрать то, что больше нравится», — отметила Анна.

Сотрудница также сразу стала активно участвовать в жизни банка не только как работник, но и как волонтёр. Анна стала лидером социального проекта банка по поддержке людей в домах престарелых: мероприятия, подарки. Команда взяла под опеку Целинный дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов. Сейчас Анна с другими волонтёрами готовит новогоднее мероприятие для своих подопечных. А ещё сотрудники Сбера посещают детские дома, как волонтёры помогают бездомным животным и приютам, собирают вещи для малоимущих. Дважды в год в отделении проходит корпоративная акция по сдаче крови.

Не стесняйся, самовыражайся

Сбер даёт своим сотрудникам возможность активно проявлять себя и вне рабочих процессов. Для этого здесь ведут различные спортивные и волонтёрские проекты, организуют конкурсы, акции и корпоративные мероприятия.

Так, активной участницей спортивных и ESG (англ. Environmental, Social, and Corporate Governance — экологическое, социальное и корпоративное управление) проектов является Екатерина Кривошеина, старший менеджер по нефинансовым сервисам. Недавно она присоединилась ко внутренним спортивным соревнованиям и заняла первое место в личном зачёте по кросс-фиту и спринту.

«У нас очень развита корпоративная культура. Например, есть Сбербанкиады — соревнования по разным дисциплинам на практически профессиональном уровне. И другие мероприятия для сотрудников, пропагандирующие здоровый образ жизни: совместные зарядки, лекции о здоровом питании и многое другое», — рассказала Екатерина.

Екатерина Кривошеина / Фото из личного архива

Сбербанкиады проходят ежегодно, и это одно из самых масштабных мероприятий компании. В каждом регионе проводят отборочный тур, например, по таким дисциплинам, как волейбол, теннис, футбол, а также в личном зачёте: кросс-фит, лёгкая атлетика и другое. Лучшие сотрудники выезжают на окружные соревнования, а после — на всероссийские.

Кроме того, в Сбере проводят экологические акции. Регулярно команды выходят на субботники и высаживают деревья.

Но Екатерина подчёркивает, что в компании нет рамок для самовыражения. Каждый сотрудник может проявить инициативу и предложить что-то своё, и ему помогут воплотить его идею.