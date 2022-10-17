«Я столько хлеба не видела в одном месте»: алтайский министр рассказала, как питаются мобилизованные

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала, чем питаются мобилизованные жители региона, которые находились в учебном лагере в Омске. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции по итогам поездки делегации алтайского правительства.

«Был горячий суп с пшеном наваристый, рис с тушёнкой, масло постоянно выдается, хлеб в достатке, целые витрины хлеба, я столько хлеба не видела в одном месте. Вместе с тем наши мобилизованные граждане очень обеспечены всеми видами гуманитарной помощи — различные виды и кондитерских изделий, и мясных изделий, и колбасных <...> Некоторые шашлыки там жарили», — сказала Оськина.

Она отметила, что быт мобилизованных соответствует всем нормам полевого лагеря, а все положенное для военнослужащих у мобилизованных есть.

«Другое дело, что мобилизованные говорят, что берцы — неудобные, форма — не того качества, и многие они заявляли, что они потратились и закупали то обмундирование, которое им было более удобно и комфортно. Весь офицерский состав, все командиры ходят в форме Министерства обороны, им все по плечу», — отметила Оськина.