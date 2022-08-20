«Я впервые такое вижу»: алтайскую трассу усыпало крупным градом

Крупные льдины стали испытанием для водителей, некоторые из которых стали прятать свои машины под деревьями

20 августа 2022, 14:57

19 августа в Алтайском крае град усыпал трассу Зимари — Черницк. Как сообщает Telegram-канал «В курсе 22», крупные льдины стали испытанием для водителей, некоторые из которых стали прятаться под деревьями, чтобы переждать непогоду.

«Я такое впервые вижу. Просто идёт снег. 19 августа», — рассказала женщина, снявшая природное явление на камеру.

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Напомним, что уже не первый день в Алтайском крае выпадают осадки. В частности, 18 августа град обрушился на центр Барнаула.

20 августа власти краевой столицы предупредили, что из-за дождя может затопить проблемные участки дорог, и попросили водителей заранее выбирать пути объезда.

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