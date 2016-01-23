Яхта за $5,7 млн российского бизнесмена сгорела у берегов Турции. Видео

В порту турецкого курорта Фетхие сгорела суперъяхта Queen Anna бизнесмена из РФ, передает "Лента.ру".

Отмечается, что пожар на 27-метровой яхте, которая стоит $5,7 миллиона, вспыхнул около 12:00 21 января. Огонь полностью охватил судно на глазах у очевидцев. Чтобы пламя не перекинулось на соседние яхты, Queen Anna отбуксировали со стоянки в безопасное место. Тем не менее, две яхты, которые стояли рядом, все-таки получили небольшие повреждения.

В пожаре пострадал капитан яхты Владимир Лопата. Его госпитализировали с повреждениями дыхательных путей. Сейчас устанавливаются причины возгорания судна.

Яхту Queen Anna класса Princess 95 стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов (446 миллионов рублей) построили в 2009 году. Она построена из стеклопластика и рассчитана на восемь VIP-пассажиров. Известно лишь, что ее владельцем был гражданин РФ.