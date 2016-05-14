Яхту со спортсменами из РФ задержала береговая охрана КНДР в Японском море

Фото: Nikolay Gyngazov/Global look press

Береговая охрана Северной Кореи задержала в Японском море яхту "Элфин", в которой находились приморские спортсмены, возвращавшиеся с гонок в южнокорейском Пусане. Об этом в субботу, 14 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из судей соревнования, вице-президента Федерации парусного спорта Приморья Евгения Хромченко.

Он написал на своей странице в Facebook, что поступил звонок с яхты "Элфин". "Сейчас находится в море на пути из Пусана во Владивосток… К ним подошли северокорейские рыбаки, взяли капитана на борт и потащили яхту в сторону Северной Кореи. До берега 85 миль", - гласит текст сообщения Хромченко.

Агентство со ссылкой на представителя дальневосточной транспортной прокуратуры подчеркивает, что российская яхта, по предварительным данным, находилась в нейтральных водах и не нарушала мореплавание.

В представительстве МИД России во Владивостоке отметили, что внешнеполитическое ведомство уже разбирается в ситуации. Об инциденте сообщили центральному аппарату ведомства и консульству РФ в КНДР. Также МИД работает с представителем КНДР во Владивостоке. Связь с задержанной яхтой пока установить не удалось.