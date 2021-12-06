"Яндекс. Музыка" назвала самых популярных артистов 2021 года

В "Яндекс.Музыке" подвели итоги уходящего года и назвали самых популярных исполнителей среди слушателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу стримингового сервиса.

Так, главным артистом, как и в прошлом году, стал рэпер Моргенштерн. По количеству прослушиваний лидировала певица Мари Краймбрери, а самой прослушиваемой песней года стал хит "Птичка" рэп-дуэта HammAli & Navai.

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Общество Названы самые популярные российские исполнители 2021 года

Открытием года, по данным платформы, стала исполнительница хита "Стеклянная" GUMA. Звание "Прорыв года" получили звёзды Евровидения – итальянская рок-группа Måneskin.

Также "Яндекс. Музыка" назвала артистов, которым удалось дольше всех задержаться на вершине чарта: это Galibri & Mavik, Эльдар Джарахов и Markul.

На прошлой неделе самых популярных российских исполнителей назвали в Spotify.