«Яндекс. Путешествия» запустили «Туры в культуры»

25 июля «Яндекс. Путешествия» запустили масштабный федеральный проект, посвящённый культуре и традициям народов России, — «Туры в культуры». Как сообщает пресс-служба компании, вместе с проектом Arzamas и «Орнамика» команда «Путешествий» собрала уникальный контент, раскрывающий своеобразие народа через тексты, музыку и графику, а сделать поездки доступнее позволяет повышенный кешбэк за отели — до 30%.

«Туры в культуры» — это просветительский проект, за которым стоит огромная работа этнографов и фольклористов. Мы больше полугода ездили по стране и собирали песни и истории, чтобы рассказать о жизни разных народов. Лично я заново взглянула на многие уголки России. Надеюсь, что проект вдохновит многих на настоящее путешествие и знакомство с культурой разных народов", — заявила Ирина Рейдер, руководитель «Яндекс. Путешествий».

Сейчас проект рассказывает о культуре и традициях аварцев, карелов и татар, однако постепенно к ним добавятся и другие народы, в том числе алтайцы, калмыки, коми, нанайцы, ненцы, русские, удмурты, черкесы, чеченцы, чуваши, эвенки и якуты.

Специально для проекта Arzamas собрал колыбельные, которые теперь услышат миллионы людей. Композитор Ян Павельчук придал им современное эмбиент-звучание, а исполнили местные артисты. Народные узоры, собранные экспертами проекта «Орнамика», вдохновили дизайнеров на создание пижам. Над ними работали дизайнерские бренды одежды Outlaw Creative, muus и OLA OLA. Плоды их трудов уже можно увидеть на сайте проекта.