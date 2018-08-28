"Яндекс" сообщил о запуске первого в Европе беспилотного такси

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Компания "Яндекс" и правительство Татарстана подписали соглашение о развитии беспилотного транспорта в республике, согласно которому в Иннополисе запущено первое в Европе беспилотное такси. Об этом пишет РБК, ссылаясь на "Яндекс".

Соглашение подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор "Яндекса" в РФ Елена Бунина, сообщает "РБК Татарстан". После этого глава республики лично проехал на беспилотном такси. "Я убежден, что беспилотный автомобиль более надежен, чем водитель, который купил себе права, а таких много", — добавил он.

Пять точек высадки и посадки пассажиров расположены рядом с университетом, стадионом, медцентром, жилым кварталом "Зион" и Деловым центром им.Попова. Жители, согласившиеся пройти тестирование беспилотного авто, смогут проехать на такси бесплатно, вызвав его к одной из пяти точек и доехав до другой.

"Время ожидания автомобиля зависит от спроса. Чтобы быстрее добраться до места назначения, можно устроить совместную поездку: скажем, объединиться с соседями по дому и всем вместе отправиться на работу в "Технопарк". В салоне могут разместиться до трех пассажиров", — сказано в сообщении "Яндекса".

В ходе поездок в салоне кроме пассажиров будет постоянно находиться инженер-испытатель, который отслеживает работу систем авто.

В "Яндексе" подчеркнули, что решили запустить проект в Иннополисе, поскольку это "один из центров российской ИТ-индустрии, своего рода город будущего, где создаются и тестируются информационные технологии", а также имеется "полноценная городская среда".

В конце июня сообщалось, что беспилотное авто "Яндекс.Такси" добралось из Москвы в Казань, проехав 780 км. Время в пути составило 11 часов, поездка на 99% прошла в автоматическом режиме. В феврале "Яндекс" показал испытания беспилотного автомобиля в Москве.

Гендиректор "Яндекса" в РФ Елена Бунина заявила, что запуск беспилотного такси в Иннополисе является "настоящим технологическим прорывом". "Первый раз в Европе будет реально для всех ходить беспилотник", — добавила она.

"Мы тестируем технологию на улицах города уже давно, но теперь для участия в испытаниях не обязательно устраиваться на работу в "Яндекс": наш автомобиль становится частью городской жизни", — цитирует издание сообщение компании.