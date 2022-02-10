Январские квитанции от БГЭС можно оплатить до конца февраля

Заплатить за электроэнергию по январским квитанциям Барнаульской горэлектросети абоненты могут до 28 февраля, вместо положенного по закону срока — до 10 числа каждого месяца. За этот период БГЭС не будет начислять пени. Такое решение принято энергетиками из-за закрытия офисов для очного приёма посетителей и внедрения нового программного комплекса для расчётов с населением, сообщили amic.ru в пресс-службе компании.

Напомним, БГЭС перевела своих абонентов с 7 февраля на дистанционное обслуживание. Это связано с эпидемиологической обстановкой в Барнауле и большим количеством заболевших сотрудников в компании.

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Общество Барнаульская горэлектросеть переходит на дистанционное обслуживание

Руководитель отдел продаж электроэнергии населению БГЭС Светлана Парфенова просит жителей города отнестись с пониманием к ситуации:



“Безусловно, дистанционные способы имеют более длительное время ожидания ответа, нежели очное обращение в офис компании. Мы просим абонентов относиться с пониманием к сложившейся ситуации. Дистанционное обслуживание — это вынужденная мера, связанная с большим количеством заболевших сотрудников. В период ожидания официальных разъяснений и детализации расчётов от Барнаульской горэлектросети абоненты могут самостоятельно рассчитать январский платёж и внести его до 28 февраля. Важно отметить, что нововведение распространяется только на январские квитанции и не касается начислений за другие месяцы”.

Вместо посещений офисов горэлектросеть предлагает клиентам связаться с ними:

— с помощью электронной почты bges@bges.ru;

— по телефону кол-центра 50-12-50;

— через личные кабинеты на сайте компании www.bges.ru , системы “Город” и ГИС ЖКХ.

В Барнаульской горэлектросети подчёркивают: не обязательно звонить оператору, можно написать письменное обращение. Все заявки будут приняты и обработаны по возможности максимально оперативно.