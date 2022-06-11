Ярмарка с хороводами и «Этносфера». Чем порадует закрытие фестиваля «День России на Бирюзовой Катуни»

В воскресенье, 12 июня, в Алтайском крае завершатся мероприятия юбилейного десятого Всероссийского фестиваля традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни». За эти дни его участниками стало выше 700 человек, сообщает пресс-служба правительства.

В 12:00 на территории «Бирюзовой Катуни» откроется выставка-ярмарка «Живое ремесло», где будут представлены работы народных мастеров. В 13:30 гостей фестиваля ждёт творческая встреча с этнокультурными объединениями «Я горжусь тобой, Алтай!», посвящённая Году культурного наследия народов России.

Также планируется выступление фольклорных коллективов, выставки, мастер-классы по национальным играм и танцам. Кроме того, гостей ждут троицкие гулянья, хороводное шествие, погружающие в атмосферу традиционной русской культуры.

В 16:00 стартует праздничный концерт, в котором примут участие коллектив «Казачий Кругъ», мастер горлового пения Алексей Ховалыг и собиратель и исследователь русского фольклора Сергей Старостин. Кульминацией фестиваля станет выступление уникального коллектива «Этносфера».