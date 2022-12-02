Ящик для писем Деду Морозу установили в Барнауле
Сотрудники почты помогут отправителю правильно оформить конверт, чтобы письмо точно дошло до волшебника
2 декабря 2022, 10:41, Илья Звягинцев
В центральном отделении почты на Ленина, 54, в Барнауле установили ящик для писем Деду Морозу. Об этом рассказали в краевом правительстве.
Рядом с ящиком установили табличку с данными для отправителей: 62390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».
Отмечается, что сотрудники почты помогут желающим правильно оформить конверт, для того чтобы послание точно пришло новогоднему волшебнику.
При этом в управлении почтовой службы заверили, что отправят Деду Морозу каждое написанное письмо, даже если в его оформлении будут допущены ошибки.
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