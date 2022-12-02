Ящик для писем Деду Морозу установили в Барнауле

В центральном отделении почты на Ленина, 54, в Барнауле установили ящик для писем Деду Морозу. Об этом рассказали в краевом правительстве.

Рядом с ящиком установили табличку с данными для отправителей: 62390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Отмечается, что сотрудники почты помогут желающим правильно оформить конверт, для того чтобы послание точно пришло новогоднему волшебнику.

При этом в управлении почтовой службы заверили, что отправят Деду Морозу каждое написанное письмо, даже если в его оформлении будут допущены ошибки.