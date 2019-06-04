Юлию Началову потребовали причислить к лику святых

На ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" пришла фанатка покойной певицы Юлии Началовой, сделавшая неожиданное заявление об артистке, пишет "Газета.ru".

Женщина, назвавшаяся Викторией Романовой, рассказала, что несколько лет является поклонницей творчества Началовой и заявила, что знает об уже подтвержденных "чудесах", которые были сотворены усопшей.

Ранее сообщалось о том, что на могиле Юлии Началовой заряжают воду и проводят ритуалы с землей с места захоронения, а ее крест замироточил. Эти слухи прокомментировал друг покойной Александр Панайотов. По его словам, если бы Началова увидела эти банки с водой на своей могиле, она бы "поржала".