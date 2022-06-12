Юные хоккеисты из Донецка и Барнаула проводят товарищеские матчи
В рамках программы «Za Алтай!», «Za Донбасс!», «Za Спорт!» дети проведут три игры
12 июня 2022, 12:18, Илья Звягинцев
В Барнауле проходит мероприятие «Za Алтай!», «Za Донбасс!», «Za Спорт!», в котором встречаются юные хоккеисты из Донецка из Барнаула. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
В соревнованиях участвуют юные хоккеисты в возрасте восьми лет. На лёд выйдут команды «Алтай», донецкие «Викинги» и ребята из спортивной школы олимпийского резерва имени Алексея Черепанова. Команды проведут три товарищеских матча. В первом матче играют команды «Алтай» и «Викинги».
Отмечается, что визит юных спортсменов организовали администрация Барнаула, Федерация хоккея Алтайского края и Минспорт региона.
Перед матчами хоккеистов из Донецка провели по Барнаулу и показали им город.
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