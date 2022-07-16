Юрист напомнил россиянам о риске лишиться машины за выбрасывание мусора

С 15 июля 2022 года в России вступил в силу закон о штрафах за выбрасывание мусора из машины. Юрист Виктория Щербакова рассказала о том, кому и какие санкции грозят за данное правонарушение.

«Так, теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей», — цитирует Юриста агентство «Прайм».

За повторное нарушение придется переплатить. Санкции для физлиц в этом случае составят от 20 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 60 тысяч, а для юридических лиц — от 60 до 100 тысяч рублей.

Если правонарушение произошло с участием грузовой машины, штрафы составят от 60 до 120 тысяч рублей. «Транспорт-нарушитель» также будет конфискован.