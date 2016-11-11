Юрист назвал целый букет болезней у участницы гонок на "Гелендвагене"
Защита попросила не назначать девушке дополнительные часы обязательных работ
Фото: cdn.trinixy.ru
Адвокат гонщицы на "Гелендвагене" Мары Багдасарян заявил, что у девушки много болезней, и попросил не назначать ей дополнительные часы обязательных работ. Об этом пишет Life.
По его словам, Багдасарян страдает сахарным диабетом, пороком сердца, бронхиальной астмой и еще у нее удалена селезёнка.
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Также адвокат рассказал, что девушка получила травмы после аварии на Кутузовском проспекте. Якобы у нее диагностировали кровоизлияние в мозг, травму позвоночника, ушиб лёгких и закрытый перелом правой половины грудной клетки.
Отметим, что сейчас в суде рассматривают 67 случаев неуплаты штрафов Марой Багдасарян.