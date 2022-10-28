Юрист рассказал, как пенсионеры могут потерять свои льготы
Пожилым людям стоит хорошо подумать при переезде в другой регион
28 октября 2022, 07:50, Илья Звягинцев
Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская рассказала о том, как пенсионеры могут потерять свои льготы. Её слова передаёт агентство «Прайм».
Специалист отметила, что речь идёт о региональных льготах, которые спонсируются из бюджета РФ. При переезде в другой регион за пенсионером сохранятся льготы по ЖКХ, а также социальная доплата к пенсии. При этом зависеть она будет от прожиточного минимума в регионе, куда переезжает человек.
При этом льготы за звание ветерана труда человек, переезжающий в другой регион, потеряет.
При переезде в другой регион пенсионер просто перестанет получать такую доплату.
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