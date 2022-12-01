Юрист рассказал о том, как россияне теряют деньги из-за неиспользуемых банковских счетов

Юрист Пётр Гусятников рассказал о том, что можно потерять деньги из-за банковского счёта, которым вы даже не пользуетесь. Его слова передаёт агентство «Прайм».

По его словам, нередко в договорах прописана сумма, которую банк берёт с клиента за содержание его счёта. При этом оповещения о списании клиенту могут не приходить, а увидеть информацию о снятии денег можно только в личном кабинете.

Он также добавил, что если вы давно отказались от карты банка и не пользуетесь его услугами, это не значит, что ваш счёт закрыт. Банк может продолжать списывать деньги за его содержание.

Юрист порекомендовал незамедлительно закрыть все счета, которыми вы не пользуетесь, чтобы не терять деньги.