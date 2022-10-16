Юрист рассказал россиянам, кто может войти в их квартиру без согласия

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал о том, в каком случае должностные лица имеют право на проверку жилья без согласия собственника. Его слова передает агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что собственник обязан впустить в квартиру только полицейских при наличии постановления на обыск. Также правоохранители могут войти в жилье без согласия. В остальных случаях, например при проверке Госжилинспекции или коммунальщиков, можно отказать.

Также проверку может провести ФНС, если человек ведет на дому предпринимательскую деятельность.

При этом юрист отметил, что отказ от проверки может повлечь негативные последствия. Например, если сотрудник коммунальной службы не проверит трубу, после чего произойдет прорыв, на владельца квартира могут наложить санкции.