Юрист рассказал россиянам о том, как можно случайно лишиться квартиры

Юрист Павел Уткин рассказал о том, как можно случайно лишиться квартиры из-за хитрости мошенников.

Эксперт заявил, что мошенники могут продать жилье без ведома хозяина, а для того, чтобы защитить квартиру, нужно указывать специальный пункт в договоре аренды, который предусматривает личное присутствие владельца при совершении любых сделок.

Уткин в интервью РИА Новости также добавил, что владелец может наложить на квартиру обременение. Например можно нотариально оформить договор займа с кем-то из родственников и в залог оставить квартиру, а заодно получить от родственника расписку без даты о том, что сумму, указанную в договоре, он получил в полном объеме. Это позволит полностью защитить квартиру.

Также специалист посоветовал проводить опись имущества перед сдачей жилья в аренду.