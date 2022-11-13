Юрист рассказала о том, в каком случае работников нельзя лишать премии

Юрист Елена Кудерко рассказала о том, что сотрудника нельзя лишать премии, если его оклад меньше МРОТ. Ее слова передает агентство «Прайм».

Кудерко отметила, что в случае лишения премии будет нарушаться закон, по которому размер зарплаты не может быть ниже размера МРОТ. Она также напомнила, что премия бывает ежемесячной, квартальной, годовой, либо приуроченной к определенному событию.

По словам Кудерко, условия премирования сотрудников должны быть подробно и четко прописаны в положении о премировании или в положении об оплате труда.

Если все условия выполнены, но премию сотрудник не получил, то он может обратиться в суд.