Юрий Аксюта не понимает ажиотажа вокруг перехода Малахова на "Россию 1"

Продюсер и руководитель музыкального вещания Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал переход известного телеведущего Андрея Малахова с Первого канала на "Россию 1". Об этом пишет ФАН.

По словам продюсера, решение Малахова продолжить работу на канале "Россия 1"— его личное дело. Также Аксюта отметил, что не понимает ажиотажа вокруг этой ситуации.

Между тем продюсер добавил, что сохранил с телеведущим хорошие отношения.

Как неоднократно сообщало ИА "Амител", Андрей Малахов ушел с Первого канала, где он вел несколько программ, в том числе шоу "Пусть говорят". Сейчас телеведущий ведет передачу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Первый выпуск программы состоялся в пятницу, 25 августа.