Южная Корея демонтирует громкоговорители для пропаганды против КНДР

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Южная Корея с 1 мая демонтирует размещенные в демилитаризованной зоне громкоговорители, использовавшиеся для ведения "психологической войны" против КНДР. Об этом в понедельник, 30 апреля, пишет РИА Новости, ссылаясь на южнокорейское Минобороны.

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Договоренность о ликвидации громкоговорителей достигли на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом.

В военном ведомстве отметили, что демонтаж батареи громкоговорителей, установленных у военно-демаркационной линии для вещания на Север, станет первой мерой вооруженных сил, предусмотренных в Пханмунджомской декларации.

На официальном сайте Минобороны сообщения об этом пока не было.

Южнокорейское ведомство подчеркивает, что выполнять договоренности Юга и Севера оно будет при сохранении "надежной боеготовности" ВС Республики Корея.

Агентство сообщает, что Сеул при помощи 34 батарей из громкоговорителей в 2016 году после перерыва вел трансляцию пропагандистских передач против КНДР примерно в десяти точках вдоль разграничительной линии между Южной и Северной Кореей. Пхеньян тогда также включил громкоговорители, чтобы заглушить южнокорейскую пропаганду.