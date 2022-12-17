Южный ветер и солнце. О погоде в Алтайском крае 17 декабря
В утренние часы местами изморозь, возможен туман
17 декабря 2022, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
17 декабря в Алтайском крае ожидается от -14 до -19 градусов. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт без осадков, а в предгорьях местами потеплеет до -8 градусов.
В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер южный, 2-7 м/с.
В Барнауле от -15 до -17 градусов. Без осадков. Утром возможна изморозь. Ветер южный, 2-7 м/с.
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