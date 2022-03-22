За 2021 год в Алтайском крае выявили на треть больше фальшивых купюр

В Алтайском крае за прошлый год обнаружили 137 поддельных купюр в банковской системе региона. Как сообщает пресс-служба алтайского отделения Банка России, это на 33% больше, чем годом ранее.

Чаще всего подделывают пятитысячные купюры образца 1997 года — их выявили 116 штук (рост на 47%). Далее по популярности идут банкноты номиналом 1000, 100, 500 и 2000 рублей. Всего в регионе обнаружили фальшивок на сумму 602 600 рублей.

В целом в Сибири за год обнаружили 1190 поддельных купюр. Больше всего в Новосибирской области — 204, меньше всего в Республике Алтай — 9.

Как отметил заместитель управляющего барнаульским отделением Банка России Олег Брыкин, уметь отличать фальшивые деньги должен как продавец, так и покупатель. Для этого Брыкин посоветовал скачать приложение «Банкноты Банка России» и потренироваться на нём.