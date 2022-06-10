«За ней кто-то наблюдал»: обнаружено последнее видео убитой после дискотеки сибирячки

Убийство 21-летней Анастасии Новоселовой из посёлка Маслянино в Новосибирской области всё ещё будоражит местных жителей. В ночь на 9 ноября 2021 года девушка отдыхала с подругами в баре, а после дискотеки пропала — тело искали по всей Сибири и нашли лишь в апреле 2022 года в ручье возле реки Шемонаихи со следами насильственной смерти, сообщает «КП-Новосибирск». Накануне следователи показали матери погибшей видео из бара, где отдыхала Настя. В ролике она обратила внимание на подозрительного незнакомца.

Накануне своего исчезновения девушка сначала посетила кальянную с подружками, а потом местный клуб «Изжога» — после него Анастасия пропала. Следователи до сих пор не могут найти подозреваемых в убийстве, из-за чего мама сама начала строить версии произошедшего.

«Сначала я зацепилась за детализацию телефонных разговоров с телефона дочери. Там был неизвестный номер, с которого ей звонили и слали SMS в ночь её смерти. Я звонила по тому номеру, но там бросили трубку. Следователи до сих пор не могут найти владельца этого неизвестного номера. Хотя ведь это не должно быть для них проблемой!» — рассказала женщина.

На прошлой неделе женщину пригласили на беседу со следователем и показали ей видео из того самого бара. По её словам, весь вечер за ней наблюдал мужчина «в возрасте», но не подходил. На последней записи, когда её дочь выходила из бара, его уже там не было.

Благодаря видеозаписи стало известно, что Анастасия вышла из «Изжоги» около 6 часов утра с двоюродной сестрой Леной. Вызвать такси им не удалось, после чего они решили пойти пешком — сестра отправилась домой, а девушка — в киоск за сигаретами. Продавщица в нём, когда женщина проводила собственное расследование, по фото не признала девушку. Сейчас же она стала заявлять совсем другое: вместе с ней был какой-то взрослый мужчина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Все ждут результатов криминалистической экспертизы: есть версия, что девушка отбивалась от убийцы, поэтому под её ногтями могут найти какие-то следы.