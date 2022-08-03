За полгода в Алтайском крае выявили четырёх «чёрных кредиторов»

Специалисты Центробанка выявили четыре нелегальные финансовые организации в Алтайском крае за первое полугодие 2022 года. Как сообщает «Банкфакс», об этом рассказал управляющий барнаульским отделением ЦБ Андрей Иванов.

Отмечается, что три из них имели признаки нелегального ломбарда, а ещё одна незаконно работала под вывеской микрокредитной компании.

«Нередко комиссионные магазины маскируются под ломбарды, которые могут продать имущество клиента в любое время. Легальный ломбард может это сделать только спустя месяц после возникновения просрочки. Кроме того, ломбард обязан страховать предмет залога за счёт собственных средств в пользу заёмщика и обеспечивать все необходимые условия для его надлежащего хранения», — объяснил разницу между легальными и нелегальными компаниями Иванов.

Кроме того, он посоветовал использовать реестр финансовых организаций Центробанка, чтобы не попасть на удочку мошенников. Если компания в него не входит, то заключать сделки с ней опасно.