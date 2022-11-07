«За содействие»: Марию Бутину прямо в православном храме наградили медалью Росгвардии

Уроженка Алтайского края, депутат Госдумы Мария Бутина получила медаль «За содействие» от директора Росгвардии Виктора Золотова. Согласно ее публикации во «ВКонтакте», награждение проходило в стенах Казань-Владимирского храма — 6 ноября его освятил Патриарх Кирилл.

Бутина отметила, что давно сотрудничает с Росгвардией — она проводит лекции и занимается формированием образовательных программ в Санкт-Петербургском институте войск национальной гвардии РФ, а также продуктивно взаимодействует в рамках военно-патриотических лагерей на Бородинском поле. Кроме того, депутат состоит в попечительском совете Росгвардии.

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