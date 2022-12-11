Забывчивый сотрудник устроил потоп в аэропорту Шереметьево

Мини-наводнение произошло в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Baza.

По информации источника, один из сотрудников решил пообедать в служебном помещении, поставил еду разогреваться и забыл о ней. Когда мужчина вспомнил об оставленном обеде, из микроволновки валил дым, а в здании аэропорта сработала система пожаротушения.

Отмечается, что система пожаротушения сработала совсем не там, где нужно. Дым шёл в помещении для рабочих, которое находится на третьем этаже, а вода полилась в общей зоне аэропорта неподалёку от кафе.

В итоге вода разлилась по общему залу и создала на полу серьёзные лужи.