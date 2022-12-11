Загадочную воронку обнаружили барнаульцы после коммунальной аварии
Вода с затопленной улицы уходила только в одном месте
11 декабря 2022, 11:10, Илья Звягинцев
Вечером 10 декабря в Барнауле произошла коммунальная авария. Об этом рассказали подписчики сообщества «В курсе 22».
Водопровод прорвало у дома по адресу Солнечная Поляна, 94. Вода залила придомовую территорию, а среди огромной лужи образовалась загадочная воронка.
Пользователи пояснили, что образовалась она из-за того, что в этом месте вода «нашла возможность» уходить с поверхности.
В комментариях под постом горожане также отметили, что жителей домов, которые находятся рядом с местом прорыва, утром ждёт импровизированный каток.
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