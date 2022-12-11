Загадочную воронку обнаружили барнаульцы после коммунальной аварии

Вечером 10 декабря в Барнауле произошла коммунальная авария. Об этом рассказали подписчики сообщества «В курсе 22».

Водопровод прорвало у дома по адресу Солнечная Поляна, 94. Вода залила придомовую территорию, а среди огромной лужи образовалась загадочная воронка.

Пользователи пояснили, что образовалась она из-за того, что в этом месте вода «нашла возможность» уходить с поверхности.

В комментариях под постом горожане также отметили, что жителей домов, которые находятся рядом с местом прорыва, утром ждёт импровизированный каток.