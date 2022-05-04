Загорать опасно. Высокую солнечную активность прогнозируют на Алтае в ближайшие дни

Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в Республике Алтай 5-7 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По его словам, ультрафиолетовый индекс солнечной активности в эти дни составит 6-7 единиц. Аналогичная ситуация ожидается в Хакасии, Туве и на юге Приморья.

Кроме того, повышенное излучение с индексом до 5 единиц прогнозируется в регионах Центрального и Южного федеральных округов.

Для справки. Ультрафиолетовый индекс указывает на возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц. Если его значение выше 4 единиц, то днём находиться на солнце опасно.

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