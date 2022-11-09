Захарова: Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной и готова вести их с учетом реалий
Вместе с тем представитель МИД РФ напомнила о том, что Германия продолжает накачивать киевский режим различными видами вооружений
9 ноября 2022, 21:51
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона по-прежнему открыта к переговорам с Украиной и готова вести их с учетом реалий. Об этом сообщает РИА Новости.
«Готовность России к переговорам остается, подчеркну, неизменной «, — сказала она в ходе брифинга в Москве, комментируя недавнее высказывание представителя ФРГ об «отсутствии» у российской стороны готовности к переговорам с Киевом.
Вместе с тем Захарова напомнила о том, что Германия продолжает накачивать киевский режим различными видами вооружений.
«Еще раз подчеркну, чтобы это было в очередной раз осознано „партнерами“, мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, который складываются на текущий момент», — завершила она.
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