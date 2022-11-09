Захарова: Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной и готова вести их с учетом реалий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона по-прежнему открыта к переговорам с Украиной и готова вести их с учетом реалий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Готовность России к переговорам остается, подчеркну, неизменной «, — сказала она в ходе брифинга в Москве, комментируя недавнее высказывание представителя ФРГ об «отсутствии» у российской стороны готовности к переговорам с Киевом.

Вместе с тем Захарова напомнила о том, что Германия продолжает накачивать киевский режим различными видами вооружений.

«Еще раз подчеркну, чтобы это было в очередной раз осознано „партнерами“, мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, который складываются на текущий момент», — завершила она.