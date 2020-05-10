Заключенные с Урала сочинили и исполнили рэп о коронавирусе под аккордеон. Видео

Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле сочинили и записали рэп о коронавирусе. Видеоклип "Стоп COVID-19" опубликовали на канале 12 Studio Twelfth.

Сочинил и зачитал текст Евгений Брусницын, а Евгений Кудрин придумал музыку и организовал аккомпанемент на аккордеоне. В ролике показаны не только исполнители, но и сотрудники колонии, которые дезинфицируют помещения колонии. В клипе все ходят в масках и перчатках, а сотрудникам на входе в учреждение измеряют температуру.

В клипе не обошлось и без упоминания родных на воле.

"Как только можем, оказываем помощь вам мы: маски шьем для вас, наши братья, жены, мамы. Хотим вам сообщить, что у нас все хорошо: коронавирус до нас не дошел", – поет Брусницын.

Автор трека дает оптимистичный прогноз в борьбе с COVID-19: "Общими усилиями пандемию победим, а пока не победили дома посидим".