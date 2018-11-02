Заключенные сняли мультфильм о лебеде-наркомане и победили на конкурсе ФСИН

На всероссийском конкурсе Федеральной службы исполнения наказаний победил мультфильм, сценаристами, аниматорами, операторами и режиссерами которого стали заключенные исправительной колонии № 5 на Камчатке, сообщает "Кам 24".

"Изначально перед нами не стояла задача создавать именно мультфильм. Мы предложили осужденным, работающим на телестудии, попробовать изобразить зависимость от наркотических средств, а также пагубность их влияния на жизнь и здоровье человека. Далее они сами предложили развить эту тему", — пояснила психолог Юлия Хаблова.

Анимационная лента была отправлена на всероссийский конкурс ФСИН, где заняла первое место.

"Надеюсь, что этот, казалось бы, простой, но глубокомысленный ролик заставит задуматься не только людей, которые уже находятся в местах лишения свободы, но и станет хорошей профилактикой для тех, кто только стоит на подобном распутье", — подчеркнула Хаблова.