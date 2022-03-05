Закон о фейках о Вооружённых силах России могут расширить

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предлагает распространить нормы закона об ответственности за фейки о Вооружённых силах РФ на Росгвардию и другие организации, принимающие участие в операции на Украине. Об этом глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своём Telegram-канале.

«Сегодня уже не секрет, что подразделения Росгвардии также активно участвуют в специальной военной операции», — написал Хинштейн, отметив, что Росгвардия не является составной частью ВС РФ.

Напомним, Госдума 4 марта единогласно приняла законопроект о действиях российских военных на территории Украины. По нему предполагают уголовную ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы. Причиной создания законопроекта стало желание властей добиться распространения правдивых данных о том, что на самом деле происходит на Украине.

Россияне могут получить за фейки штраф до 1,5 миллиона рублей или до трёх лет лишения свободы. Отягчающими факторами может стать служебное положение или корыстные побуждения. В этом случае сумма штрафа увеличится до 5 миллионов, а срок лишения свободы — от пяти до десяти лет. Если распространение фейков повлекло тяжкие последствия, тюремный срок составит от 10 до 15 лет.

Подробнее о законопроекте читайте в разборе amic.ru.