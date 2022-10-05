Закон о мерах поддержки для мобилизованных отозвали из Госдумы

Законопроект о мерах поддержки для мобилизованных россиян отозвали из Госдумы. Соответствующая информация опубликована на сайте нижней палаты парламента.

Напомним, что авторами законопроекта стали представители КПРФ Нина Останина, Мария Дробот и Алексей Корниенко, а также депутат от «Единой России» Татьяна Ларионова.

Инициатива предусматривала единоразовую выплату мобилизованным в размере 300 тысяч рублей, а также налоговые льготы, освобождение от платы за жильё и предоставление пособий на детей до трёх лет.

Законопроект отозвали на стадии предварительного рассмотрения профильным комитетом Госдумы.