Законопроект о реновации по всей России внесен в Госдуму

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России, сообщает bfm.ru.

Инициатива предполагает установление всероссийского механизма реновации, который будет основан на опыте аналогичного процесса в Москве.

При этом предполагается адаптация с учетом меньших финансовых возможностей регионов и законодательных барьеров.

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Авторы инициативы предлагают разрешить включать в этот процесс инвесторов, а также проводить реновацию не только отдельных домов, но даже целых кварталов и микрорайонов.

При этом рекомендуется предусмотреть возможность строительства на освобожденной территории как жилья, так и инфраструктурных объектов.

Есть и другие детали. Например, законопроект предусматривает отказ от реновации домов, которые включены в программу капремонта.