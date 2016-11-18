Законопроект о возможной отправке срочников в Сирию прошел первое чтение

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Проект закона, предусматривающий возможность гражданам заключать контракты для участия в военных действиях, в том числе за рубежом, прошел первое чтение в стенах Государственной Думы.

Как сообщает "Росбалт", данный документ был разработан Министерством обороны России. Законопроект оговаривает, что солдатам-срочникам, а также гражданам, находящимся в запасе, по их желанию можно предоставить право по заключению контракта о прохождении службы "на срок до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость его заключения".

Речь идет о периоде не более года и решении задач, направленных на урегулирование чрезвычайных обстоятельств, поддержание мира, восстановление безопасности или пресечение международной террористической деятельности за пределами РФ.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что необходимость принятия данного документа и узаконения краткосрочных контрактов вытекает из активизации деятельности международных террористических и экстремистских организаций.

Последний фактор заставляет искать возможности повышать мобильность войск и боевых подразделений.

Судя по всему, в случае принятия документа солдаты-срочники, изъявившие желание, могут отправиться на службу в Сирии.