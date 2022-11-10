Замерзай, не кури, переезжай. Эксперт рассказал, как не жить «от зарплаты до зарплаты»

Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий рассказал россиянам о том, как не жить «от зарплаты до зарплаты». Его слова передаёт агентство «Прайм».

Прежде всего, по словам специалиста, нужно меньше тратить. Он посоветовал переходить на другого мобильного оператора, а также снижать электропотребление, «замерзая из солидарности с Европой».

Он также добавил, что можно пользоваться банковскими картами с кешбэком, повышать уровень финансовой грамотности и избегать микрозаймов.

Ещё один совет, который дал Осадчий, — повышение дохода. По его словам, дорогую квартиру можно сдать или продать, переехав в более дешёвое жильё, а ещё можно продавать различные вещи.