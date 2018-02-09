Заметка про Путина привела сотрудников центра "Э" в дом жителя Казани

Сотрудники центра по противодействию экстремизму приехали домой к жителю Казани Александру Рачуку после того, как на его странице в Facebook появилась заметка о президенте России Владимире Путине, пишет ZNAK.

Об этом мужчина сообщил на своей странице в социальной сети. Отмечается, что сотрудники пришли взять у него объяснения о посте про сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Путина.

Примечательно, что, как рассказал мужчина, к материалам дела был приложен скан, сделанный через две минуты после публикации поста. Причем запись, как утверждает Рачук, была опубликована месяц назад - 10 января, а сейчас удалена.

Что именно было написано в публикации - неизвестно. "Пока закончилось все объяснительной. Против себя вроде не свидетельствовал", - написал мужчина.

Знакомые мужчины интересуются, есть ли у сотрудников более важные дела или этот поход был приоритетным, поскольку нашли человека, который не желает голосовать за Путина. Также спрашивают: "А к тем, кто коментил твою публикацию от 10 января тоже органы придут?"