Замминистра строительства Алтайского края стал глава барнаульского «энергогазового» комитета
Газификацией Барнаула Станислав Цыро занимался почти полгода
21 декабря 2022, 14:29, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле глава комитета по энергоресурсам и газификации Станислав Цыро перешёл на работу в Минстрой Алтайского края, сообщает мэрия.
«Согласно распоряжению, председатель комитета по энергоресурсам администрации Барнаула Станислав Цыро освобождён от занимаемой должности. Такое решение принято в связи с его переходом на другую работу», — рассказали в мэрии.
С 21 декабря Цыро назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
Напомним, комитет Цыро возглавил 4 июля 2022 года. На этой должности он проработал почти полгода.
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