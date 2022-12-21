Замминистра строительства Алтайского края стал глава барнаульского «энергогазового» комитета

Газификацией Барнаула Станислав Цыро занимался почти полгода

21 декабря 2022, 14:29, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле глава комитета по энергоресурсам и газификации Станислав Цыро перешёл на работу в Минстрой Алтайского края, сообщает мэрия.

«Согласно распоряжению, председатель комитета по энергоресурсам администрации Барнаула Станислав Цыро освобождён от занимаемой должности. Такое решение принято в связи с его переходом на другую работу», — рассказали в мэрии.

С 21 декабря Цыро назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Напомним, комитет Цыро возглавил 4 июля 2022 года. На этой должности он проработал почти полгода.

Справка:

Станислав Цыро родился 23 февраля 1982 года в Барнауле. В 2004-м окончил АлтГТУ по специальности «Городское строительство и хозяйство», а в 2017-м прошёл переподготовку в АлтГУ по программе «Государственное и муниципальное управление». Больше 17 лет замещал должности государственной гражданской службы в органах исполнительной власти региона. С октября 2021 года работал замначальника управления — начальника отдела теплоснабжения управления по развитию коммунальной инфраструктуры регионального Минстроя.