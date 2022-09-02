Зампред ЦБ объяснил, почему резервы России хранились в долларах и евро

Банк России сознательно хранил часть резервов в долларах и евро. Как объяснил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью РБК, именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платёжном обороте страны.

«Не было никакой возможности не держать часть резервов в долларах и евро, потому что именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны. Они оставались главными валютами расчётов по внешней торговле. Продолжалось кредитование российских компаний в этих валютах, привлечение денежных средств на счета и во вклады от корпоративных клиентов, от физических лиц. Если есть постоянные обороты, должны быть и запасы», — заявил зампред регулятора.

Тулин отметил, что всего у Центробанка были два портфеля — часть без доллара и евро хранилась на случай чрезвычайной ситуации.

Новости

Экономика Платёжная система UnionPay ограничила работу с банками, попавшими под санкции

Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны Запада ввели против российской финансовой системы блокирующие санкции. В результате доступ к части денег, которые использовались РФ, оказался закрыт. В долларах, евро и фунтах сумма замороженных средств — около 300 млрд долларов, что составляет около половины всего объёма резервов страны.